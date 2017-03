Bürgermeister Klaus Sidortschuk hat sich in der Ratssitzung am Mittwochabend gegen Vorwürfe der CDU-Regionsfraktion zum Krankenhaus zur Wehr gesetzt. „Warum hat man diese Fragen nicht an uns gerichtet, statt mit alternativen Fakten um sich zu werfen?“, sagte Sidortschuk, ohne dabei Namen zu nennen.