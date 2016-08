Die Bank der Oppostion ist bekanntlich hart. Lehrtes CDU will sie im Rat jetzt unbedingt verlassen. Wenn die Wähler am 11. September ihre Kreuzchen gemacht haben, wollen die Christdemokraten stärkste politische Kraft in der Stadt sein. Im Wahlkampf strotzen sie vor Optimismus - auch wegen einiger kommunalpolitischer Themen, die sie ganz anders bewerten als der politische Gegner von der SPD.