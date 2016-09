Mit einer Lesung im herkömmlichen Sinne hat das, was Michael Hein tut, wirklich nicht viel zu tun.Der Schauspieler ist mit seinem Lesetheater jetzt in der Grundschule Arpke zu Gast gewesen. Seine Inszenierung des Buches "Ella in der Schule" von Timo Pavela brachte die Schüler zum Lachen und Mitmachen.