Mieter greift Vermieter mit Messer an

Lehrte. Ein Streit zwischen einem 35-jährigen Mieter und einem 67-jährigen Vermieter in Lehrte ist am Abend aus ungeklärter Ursache eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mieter auf den Vermieter mit einem Messer eingestochen und ihn am Kopf verletzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen.

Nachbarn waren nach Angeben der Behörde gegen 21 Uhr auf die beiden Kontrahenten aufmerksam geworden. Sie waren im Treppenhaus des Gebäudes in der Blumenstraße, in dem Vermieter und Mieter wohnen, aneinander geraten. Im Verlauf des Streits soll der 35-Jährige das Messer gezückt und damit auf den Vermieter los gegangen sein. Über den Grad der Verletzungen konnte die Polizei am Abend noch keine Auskünfte geben.

Die beiden Kontrahenten sollen aber bereits seit längerer Zeit im Clinch miteinander liegen. Die Kriminalpolizei sicherte bis in die Nacht hinein am Tatort Spuren. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.