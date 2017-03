Wie können junge Flüchtlinge zu einer Ausbildung oder Arbeitsstelle kommen? Antworten auf diese Frage will in Lehrte ein Unterstützernetzwerk geben - auch in Arabisch und Kurdisch. Informationsabende sollen zudem auf die Ausbildungsmesse am 23. März vorbereiten. Der nächste ist am Mittwoch, 8. März.