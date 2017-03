Mit Tröten und Rasseln für gleiche Bezahlung

Lehrte. "Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer und werden in frauentypischen Berufen wie etwa in der Pflege, im Einzelhandel, in Reinigungsberufen oder in Kindergärten generell schlecht bezahlt", erklärte SPD-Frau Petra Wegener aus Lehrte. Und wenn Frau jetzt nicht genug verdienen, sei die Altersarmut sehr häufig vorprogrammiert, ergänzte die Lehrter Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann.

Neben gleichem Entgelt für gleiche Arbeit und einer finanziellen Aufwertung von Frauenberufen forderten die Sozialdemokratinnen bei ihrem Protestzug durch die Lehrter City denn auch eine bessere Vereinbarkeit für Familie und Beruf und eine Rückkehr von Teil- auf Vollzeit.

Katja Eggers