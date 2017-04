Der Vorstand des Vereins Lebendiges Ahlten kann mit seinen Plänen für eine Heimatstube an der Wöhlerstraße nun in die Vollen gehen. Bei einer Mitgliederversammlung am Freitagabend haben nahezu alle Stimmberechtigten Ja zu dem Projekt gesagt. Damit Hand in Hand geht auch eine Beitragserhöhung.