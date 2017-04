Der Modellbauclub (MBC) Lehrte eröffnet wieder seine Fahrsaison am Hohnhorstsee: Los geht es am Karfreitag, 14. April, mit dem Anschippern von 10 bis 12 Uhr. Dabei sind alle möglichen Arten von Schiffsmodellen zu sehen, von denen die meisten in der heimischen Werft entstanden sind.