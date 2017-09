Der Regen am Sonntagmittag hat den verkaufsoffenen Sonntag in der Lehrte Innenstadt zunächst schwer in Gang gebracht. Dann aber waren die meisten Geschäfte voll und die Ladeninhaber zeigten sich zufrieden - auch weil sich wetterbedingt viele lieber Kunden in den Läden als auf der Straße aufhielten.