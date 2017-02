Schon seit kurz vor Weihnachten parken Autos auf ihr, jetzt ist die neue Park-and-Ride-Fläche am Hämelerwalder Bahnhof offiziell freigegeben worden. Am Mittwoch gab es dort einen Festakt mit viel Prominenz. Dabei wurde auch deutlich, dass die neuen Parkplätze bisher nicht so gut genutzt werden wie erhofft.