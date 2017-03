Was ist zu tun, um Immensen zukunftsfähig zu gestalten? Antworten auf diese Frage möchte jetzt ein neuer Verein im Dorf geben. Er heißt „Gemeinsam für Immensen“, Vorsitzender ist Michael Clement. Als eine der ersten Aktivitäten will der Verein einen Infoabend in Sachen Dorfladen organisieren.