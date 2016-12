„Wir wollten gerade mit der Bescherung in unserer Familie anfangen, da klingelte das Telefon“, erzählt Tierarzt Dr. Ernst Brunschön-Hellmich. Um 19 Uhr rief ihn eine aufgeregte Hundebesitzerin an. Ihr Mischling hatte an Heiligabend ein Plastikspielzeug bekommen – und es prompt zur Hälfte aufgefressen.