Der Ortsrat in Hämelerwald drängt auf eine Lösung für die Probleme bei der nachschulischen Betreuung im Ort. In seiner Sitzung am Mittwochabend wiederholte er einmütig einen Antrag, der auch eine mögliche Unterbringung von Hortgruppen in Containern an der Grundschule einbezieht.