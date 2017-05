Der Ortsrat in Hämelerwald möchte, dass die örtliche Grundschule so schnell wie möglich zur offenen Ganztagsschule wird. Grund dafür ist der hohe Bedarf an Nachmittagsbetreuung für die Kinder. Ein entsprechender Antrag steht am Mittwoch in einer Ortsratssitzung zur Abstimmung.