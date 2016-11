Einen Tag lang hat das Polizeikommissariat Lehrte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Hannover am Dienstag in der Innenstadt Radfahrer kontrolliert. Schwerpunkte waren die Germaniastraße am Kreisel, Marktstraße/Ecke Berliner Allee, Neues Zentrum und Bahnhofstunnel.