17 Tage nach dem verheerenden Großbrand in der Schäfer's-Backfabrik an der Mielestraße läuft die Produktion in Teilbereichen wieder an. Ab Donnerstag stellt das Unternehmen dort Kuchen, Torten und Gebäck her. Brot wird man in der Großbäckerei aber noch für sehr lange Zeit nicht backen können.