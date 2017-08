Drogenhandel ist eine Sache unter Brüdern

Am Landgericht in Hildesheim hat ein breit angelegter Prozess gegen drei Brüder begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, bandenmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der Kopf des Trios ist ein 34-jähriger Lehrter. In der Wohnung eines der Angeklagten fand die Polizei 35 Kilo Marihuana.