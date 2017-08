Freispruch für psychisch kranken Wüterich

Er hat einen Nachbarn mit einem Stoß vor die Brust zu Fall gebracht und andere beleidigt. Und er versteckte in seiner Wohnung einen Elektroschocker sowie einen Revolver. Obwohl all das erwiesen ist, gab es am Landgericht Hildesheim jetzt einen Freispruch für den 63-jährigen Lehrter. Er ist psychisch krank.