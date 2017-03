Das Gelände des Kleingartenvereins Feierabend an der Manskestraße gilt als Filetstück - und wird jetzt zu einem Neubaugebiet. Das hat der Rat am Mittwochabend beschlossen. Der Verein erhält dafür ein Ersatzgrundstück am Hohnhorstweg. Anwohner befürchten dagegen mehr Lärm und eine noch größere Parknot.