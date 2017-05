Der Schulstandort am Ried in Hämelerwald steht vor dem Aus: Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke hat jetzt ihre Marschroute zur Schulentwicklung in der Stadt schriftlich fixiert. Sie will die IGS im Schulzentrum Lehrte Süd konzentrieren und das Gymnasium in Lehrte Mitte erweitern und umbauen.