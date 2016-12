Die Debatte um den richtigen Weg in Sachen Schulentwicklung in Lehrtebleibt unversöhnlich. Redner der Ratsmehrheit von SPD, Grünen und Die Linke sowie aus dem Lager der Gruppe CDU/Piraten haben sich in der jüngsten Sitzung des Rats einen Schlagabtausch über das Thema geliefert.