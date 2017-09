Rot-Rot-Grün setzt Schulpläne durch

Eine der längsten und verbissensten politischen Diskussionen der vergangenen Jahre in Lehrte ist beendet. Am Mittwochabend hat sich die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Linken mit ihren Plänen für die Schulentwicklung in der Stadt durchgesetzt. Die IGS soll nun vollständig in Lehrte Süd angesiedelt werden.