Lehrte/Aligse. Die alte Dame am Rosemarie-Nieschlag-Haus ist ganz perplex: "Ach, das ist aber reizend", sagt sie, als ihr die kleine Leni gutgelaunt die rote Rose in die Hand drückt. Und ebenso wie der Dame vor dem Alten- und Pflegeheim an der Iltener Straße ging es zum Muttertatg etlichen Seniorinnen in dem Haus sowie im AWO-Gloriapark an der Ahltener Straße sowie im Sonnenhof in Aligse. Schon seit mehreren Jahren zieht der Chef des Fußballclubs SV 06, Ulf Meldau, mit seinen Töchtern und Helferin Beate Kreß zum Muttertag duch die Senioreneinrichtungen, um den alten Damen dort eine kleine Freude zu machen. 320 Rosen hat er an diesem Sonntag dabei - allesamt aufwendig per Hand von den Dornen befreit.

"Es ist immer richtig süß, wie sich die Damen freuen", sagt Leni, die beim Verteilen der Rosen kaum zu bremsen ist. Und ihr Papa Ulf ergänzt: "Heute muss Fußball mal zurückstecken. Da ist unsere Muttertagsaktion wichtiger." Ihrer eigenen Mutter haben Gina und Leni übrigens auch eine Freude zum Muttertag bereitet: Die Schwestern haben einen Kuchen gebacken.