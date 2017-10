Wohin mit den Dingen der verstorbenen Eltern?

Wohin mit den Sachen, die ein vertrauter Mensch hinterlassen hat? Die Schauspielerin Gilla Cremer hat zu diesem Thema einen Theaterabend entwickelt. In ihrem Solo-Stück "Die Dinge meiner Eltern" steht sie am Donnerstag, 2. November, im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte auf der Bühne.