Lehrter Citylauf ist, wenn das Areal um die Burgdorfer Straße tausenden jungen nicht mehr ganz so jungen Läufern gehört, die in bunten Trikots und T-Shirts voll motiviert an den Start gehen und auf der Strecke alles geben. Und anscheinend ist dann ganz Lehrte auf den Beinen - zum Laufen und zum Anfeuern.