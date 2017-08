Sohn verletzt Vater mit Stichwaffe lebensgefährlich

Lehrte. Bei einem Streit ist ein Familienvater in Lehrte von seinem Sohn am Sonntagabend mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 20.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Falkenstraße. Ein anderes Familienmitglied alarmierte nach der Attacke die Polizei.

Als die Beamten an der Wohnung eintrafen, in der die Familie gemeinsam lebt, war der mutmaßliche Täter nicht vor Ort. Später stellte er sich der Polizei. Der Vater wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach HAZ-Informationen ist der Sohn psychisch krank und der Polizei bereits bekannt.

man