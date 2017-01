In der Nacht zum Sonnabend ist es in Lehrte zu einem Großbrand in einer Sporthalle gekommen. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass die Feuerwehr die Halle an der Hauptschule nicht mehr retten konnte. Am Morgen war sie noch mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen.