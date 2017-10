In vielen Kindertagesstätten steigt der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung - während das Sprachniveau sinkt. Dem will das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" in Einrichtungen mit mehr als 50 Prozent Migrantenkindern entgegensteuern. In Lehrte nehmen drei Kindergärten am Projekt teil.