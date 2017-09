Heller, behindertengerecht und vor allem viel größer: Das Lehrter Stadtarchiv ist im Mai aus dem Gebäude des Gymnasiums in neue Räume an der Bahnhofstraße umgezogen. Am Mittwoch hat Stadtarchivar Jens Mastnak mit Vertretern aus Rat und Verwaltung die offizielle Eröffnung gefeiert.