In den Arbeiten von Kerstin Henschel trifft Fotografie auf Malerei. Am Freitagabend ist die Ausstellung in der Städtischen Galerie eröffnet worden. Dass die Künstlerin ihre Landschaftsfotos größtenteils mit Acrylfarbe übermalt hat, merkten die Besucher oft erst auf den zweiten Blick.