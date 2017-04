Beim Essen scheiden sich die Geschmäcker: In Peking, Nairobi oder Marrakesch essen viele Leute auf der Straße - hierzulande ist das eher noch selten. Cora Gutzeit aus Steinwedel mit ihrem Betrieb "Klugbeißer" will das ändern. So sorgt sie für veganes Essen bei der Brauereieröffnung in Burgdorf.