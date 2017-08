Superintendentin schaut sich bei Matthäus um

Die Matthäuskirche in Lehrte hat in diesen Tagen hohen Besuch. Sabine Preuschoff, Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, schaut sich in der Gemeinde um. Die Visitation endet am Sonntag, 20. August, mit einem Gottesdienst, nach dem die Superintendentin noch zu Gesprächen bereitsteht.