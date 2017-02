Es ist wieder Theaterzeit im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße. Das Stück "Jeder stirbt für sich allein" steht am Donnerstag, 2. März, ab 19.30 Uhr auf dem Spielplan. Das Euro Studio Landgraf bringt das Stück nach dem Roman von Hans Fallada in der Inszenierung von Volkmar Kamm auf die Bühne.