Ein fulminater Sieg für Christdemokratin Heike Koehler in Ahlten, ein Machtwechsel in Sievershausen und ein ausgesprochen buntes Ortsparlament in Hämelerwald: Das sind nur drei der Resultate bei den Wahlen zu den sieben Ortsräten im Lehrter Stadtgebiet. Dabei ging die SPD fünfmal als Sieger hervor.