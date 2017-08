Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, in den Edeka-Supermarkt an der Schwüblingser Straße in Arpke einzudringen. Nachdem er bereits ein Loch in die Verglasung eines Notausgangs geschlagen hatte, ließ er aber von seinem Vorhaben ab. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.