Im Antikriegshaus in Sievershausen ist am Sonntag, 25. Februar, der ukrainische Journalist Aleksei Bobrovnikov zu Gast. Der 36-Jährige wird in seiner Heimat vom Geheimdienst verfolgt, weil er über das Schmuggel- und Geldwäschenetz in den umkämpften ostukrainischen Gebieten recherchiert hat.