Die Außenstelle der Aueschule in Steinwedel soll geschlossen werden: Mit dieser Forderung haben sich vier Eltern an die Niedersächsische Landesschulbehörde gewandt. Die Eltern wollen, dass alle Klassen künftig am Standort in Aligse zusammengeführt werden. Der Ortsrat Steinwedel ist entsetzt.