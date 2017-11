Schösslinge sollen zum Hudewald werden

Zwei neue Bäume wachsen jetzt am Eisenzeithaus am Naturfreundehaus in Grafhorn. Gestiftet hat sie der Sehnder Heinz-Siegfried Strelow. Der Präsident des Heimatbundes Niedersachsen hat Eicheln der ältesten deutschen Stileiche in seinem Garten gezogen und die kleinen Bäumchen in Grafhorn gepflanzt.