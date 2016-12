Der Mörlins-Hof an der Bauernstraße wird in diesen Tagen weitgehend abgerissen. Nach Angaben der Eigentümerin geht von den bei dem Sturm vor wenigen Wochen stark beschädigten und einsturzgefährdeten Gebäuden eine Gefahr für Passanten aus. Was anschließend mit dem Grundstück geschieht, ist noch unklar