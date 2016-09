Sievershausen/Lehrte. Der Unfall mit dem Postfahrzeug ereignete sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Kurfürstenstraße in Sievershausen. Dort hatte die 46-jährige Postbotin nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollen und wurde dabei nach eigener Aussage von der Sonne geblendet. Dadurch übersah sie den entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Gegen die Postbotin wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Der Unfall in der Kernstadt geschah gegen 14.50 Uhr an der Ampel zur Straße Richtersdorf. Dort fuhr ein Radler über einen abgesenkten Bordstein in die Poststraße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision mit einem Auto. Der Radler stürzte ebenfalls und musste per Rettungswagen ins Lehrter Krankenhaus gebracht werden.

Von Achim Gückel