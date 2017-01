An Sievershausens Verkehrsknoten aus Kurfürstenstraße, John-F.-Kennedy-Straße und Am Kleegarten ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Dabei erlitten zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Mazda die Vorfahrt an der Ampelkreuzung missachtet.