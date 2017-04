Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Karfreitag in der Lehrter Kernstadt eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mit knapp 1 Promille am Steuer rammte er fünf Autos und richtete dabei einen Schaden von 46.000 Euro an. Anschließend beging er Fahrerflucht - doch Zeugen haben ihn beobachtet.