27-Jährige bei Baumunfall schwer verletzt

Warmeloh. Die junge Frau war mit einem VW Polo aus Warmeloh in Richtung Vesbeck unterwegs gewesen, als sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort streifte sie zunächst einen Leitpfosten und einen Baum, bevor sie frontal gegen einen weiteren Baum prallte. Die Feuerwehren aus Esperke und Mandelsloh waren unter Leitung der Esperker Ortsbrandmeisterin Marlena Gondesen im Einsatz, hatten schon das schwere Rettungsgerät bereit. Es sei dann aber auch ohne dessen Einsatz gelungen, die Frau aus dem Auto zu befreien, berichtet Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann.

Nach einer Notfallbehandlung vort Ort brachte ein Rettungswagen sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an Fahrzeug und Bäumen beläuft sich auf rund 3 500 Euro. Die Landesstraße 193 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunden voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 1091888 beim Verkehrsunfalldienst in Hannover zu melden.