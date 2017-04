Neustadt. Nachdem im vergangenen Jahr der Streckenabschnitt zwischen Kreisverkehr am Gewerbegebiet und B-6-Brücke fertiggestellt wurde, geht der Ausbau nun in die nächste Runde. Die Landesbehörde für Straßenbau, die Stadt und ihr Abwasserbehandlungsbetrieb erneuern in einer gemeinsamen Maßnahme die Fahrbahn der Landesstraße 193, den Regenwasserkanal sowie die Gehwege.

Gänzlich neu gestaltet wird der Kreuzungsbereich Mecklenhorster/Hannoversche Straße. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 2. Mai. Zunächst wird der Kanal zwischen Apfelallee und der Einmündung Hannoversche Straße erneuert. Während der drei- bis vierwöchigen Kanalarbeiten bleibt die Mecklenhorster Straße für Anlieger in beide Richtungen befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr.

Anschließend gibt es, sobald die Kanalerneuerung in diesem Bereich abgeschlossen ist, größere Beschränkungen für den Straßenverkehr. Denn dann werden Gehwege und Straße erneuert. Und mit Beginn dieser Bauphase ändert sich auch die Verkehrsführung. Zwar wird die Mecklenhorster Straße – bis auf mögliche kurzzeitige Vollsperrungen – für Anlieger befahrbar bleiben, die Zuwegung ist aber nur noch aus Richtung Innenstadt möglich.

Anlieger werden zwischenzeitlich auch über die Strecke Gartenstraße/Ziegeleiberg/Suttorfer Straße umgeleitet. Allgemein gilt: Der übergeordnete Autoverkehr wird über die Bundesstraße 6 umgeleitet. Aufgrund der Sperrung der B-6-Leinebrücke für den Verkehr über 7,5 Tonnen muss der innerstädtische Schwerlastverkehr der ausgewiesenen Umleitung über Empede, Basse und Suttorf folgen, um beispielsweise aus der Innenstadt ins Gewerbegebiet Ost zu kommen. Eine Sonderregelung soll es für den Linienbusverkehr geben – die Verwaltung arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Lösung.