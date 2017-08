Tragisches Ende eines Anglertreffens

Bordenau. Beim Wiegen der gerade geangelten Fische fehlte am Freitag Abend ein Kamerad des Angelsportvereins Neustadt am Rübenberge. Drei Angler, die in seiner Nähe am Ufer des Leinearms ebenfalls ihrem Hobby nachgegangen waren, schauten nach dem Rechten. Zuerst fanden sie nur Rute und Kescher verlassen vor. Sie forschten nach dem Verbleib ihres Vereinskameradens und machten eine schreckliche Entdeckung.

Sie fanden ihren hochbetagten Kameraden kopfunter im Wasser des Leinarms treibend. Rettungskräfte der Feuerwehr Bordenau waren Minuten später am Ort, bargen den Mann. Ein Notarzt konnten nur noch seinen Tod feststellen. Um 19.16 rückten Notarzt und Rettungswagen wieder ab, während die Polizei die Uferböschung an der abseits gelegenen Nische des Leinarms weiträumig absperrte. "Wir haben kein einziges Geräusch gehört. Weder eine Stimme, einen Ruf, Schrei oder Plumps", teilte einer der sichtlich betroffenen Mitglieder des Neustädter Angesportvereins mit. Sie hatten ihren Kameraden gefunden und warteten noch auf die Kriminalpolizei. Diese wird zu erkunden versuchen, ob der Tote unter gesundheitlichen Einschränkungen litt, einen Herzanfall hatte oder ob es sich um einen tragischen Unfall mit Todesfolge handelte. Bei dem Toten handelt es sich um einen überaus erfahrenen Angler, der dem Verein seit Jahrzehnten angehörte, lange auch Vorstandsposten innehatte.

Von PATRICIA CHADDE