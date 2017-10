Zahllose Menschen fielen den Hexenprozessen zum Opfer - auch im Neustädter Land Eine Ausstellung in der VHS Hannover Land nimmt die Besucher mit in die düstere Zeit der Hexenverfolgung. Am Freitag, 20. Oktober, eröffnet eine Vernissage die Ausstellung mit dem Titel "Hexen, Juden, Sündenböcke".