"Bis ganz nach Wagrain" - so lautet das Motto des Sponsorenlaufs der Konfirmanden in Neustadt. Die Jugendlichen aus dem Kirchenkreis haben sich vorgenommen, mit Runden durch die Innenstadt mindestens 736 Kilometer zurückzulegen - so weit ist es bis in den österreichischen Veranstaltungsort des Ferienseminars.