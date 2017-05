Mandelsloh. Die Eigentümer hatten zuvor eine Zugangstür zum Gelände aufgebrochen vorgefunden. Weil sie sonst niemanden in der Umgebung antrafen, beschlossen sie achselzuckend, den Vorfall am nächsten Tag der Polizei zu melden. Doch rund zwei Stunden später schlugen Passanten Alarm: Der offene Schuppen stand in Flammen.

Der Brand auf der etwas abgelegenen Weide wurde erst spät entdeckt. Die Heidschnucken, die sonst dort grasen, waren zuvor umgetrieben worden, kein Tier kam zu Schaden. Den Schuppen konnte die Feuerwehr aber nicht mehr retten, die mit 12 Helfern zum Löschen anrückte. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Die Neustädter Polizei holte den Kriminaldauerdienst aus Hannover zu Hilfe, der die Ruine auf Spuren von Brandstiftung untersuchte.