Ordentlich Rauchwerk vebrannte die Schützenjugend in ihrem Erntewagen. Farbenfrohe Rauchfahnen wehten am Sonnabend beim Umzug aus dem Anhänger, dessen Thema "Neandertaler" lautete. Trotz des anhaltenden Regens ließen sich die feierfreudigen Nöpker nicht an von ihrem Traditionsfest abhalten.