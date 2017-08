Ein Kinoabend am Sandstrand unter freiem Himmel - das klingt romantisch, gemütlich, außergewöhnlich. So soll es auch werden, wenn das Kino am Meer am Sonnabend, 5. August, am Nordurfer des Steinhuder Meeres öffnet. Die Stadtwerke Neustadt laden nach zweijähriger Pause wieder zum Ursprungsort der Veranstaltung ein.